16-летний Ямал отреагировал на сравнение с Месси

16-летний полузащитник «Барселоны» Ламин Ямал высказался о своём сравнении с вингером «Интер Майами» Лионелем Месси.

«Это остаётся на усмотрение прессы. Но другого футболиста, подобного Лео Месси, не будет», — приводит слова Ямала Diario Sport.

Ямал является воспитанником «Барселоны», прошёл путь от академии до основной команды. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает испанца в € 60 млн.

В нынешнем сезоне Ямал сыграл 39 матчей, забил 6 мячей и отдал 7 голевых передач.

Месси провёл за «Барселону» 778 матчей, забил 672 мяча и отдал 303 голевые передачи. Вместе с каталонским клубом 36-летний аргентинец выиграл десять чемпионатов Испании, семь Кубков и восемь Суперкубков Испании, а также четыре розыгрыша Лиги чемпионов, три Суперкубка УЕФА и три клубных чемпионата мира.