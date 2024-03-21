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    16-летний Ямал отреагировал на сравнение с Месси

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    16-летний полузащитник «Барселоны» Ламин Ямал высказался о своём сравнении с вингером «Интер Майами» Лионелем Месси.

    Ламин Ямал
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    Ламин Ямал

    «Это остаётся на усмотрение прессы. Но другого футболиста, подобного Лео Месси, не будет», — приводит слова Ямала Diario Sport.

    Ямал является воспитанником «Барселоны», прошёл путь от академии до основной команды. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает испанца в € 60 млн.

    В нынешнем сезоне Ямал сыграл 39 матчей, забил 6 мячей и отдал 7 голевых передач.

    Месси провёл за «Барселону» 778 матчей, забил 672 мяча и отдал 303 голевые передачи. Вместе с каталонским клубом 36-летний аргентинец выиграл десять чемпионатов Испании, семь Кубков и восемь Суперкубков Испании, а также четыре розыгрыша Лиги чемпионов, три Суперкубка УЕФА и три клубных чемпионата мира.

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