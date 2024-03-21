Россия — Сербия: составы, прогноз, коэффициенты

Стали известны стартовые составы на товарищеский матч между сборными России и Сербии.

Россия: Сафонов, Волков, Сильянов, Осипенко, Хлусевич, Глебов, Баринов, Ан. Миранчук, Обляков, Головин, Тюкавин.

Запасные: Максименко, Лунев, Горшков, Морозов, Адамов, Харин, Зиньковский, Пруцев, Черников, Пиняев, Чалов, Ал. Миранчук, Захарян, Кузяев, Сергеев.

Сербия: Петрович, Гайич, Эракович, Павлович, Младенович, Зделар, Лукич, Тадич, Гачинович, Живкович, Йович.

Запасные: Райкович, В. Милинкович-Савич, Митрович, Костич, Машович, Бабич, Михайлович, Самарджич, С. Милинкович-Савич, Баждар.

Игра начнется в 20.00 мск и пройдет на «ВТБ Арене». Посмотреть прогноз на эту встречу можно по ссылке.