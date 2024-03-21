начнут матч в 22:45 в квалификации чемпионата Европы по футболу 2024 года, 21.03.2024.

Последний матч: «Эстония» — «Польша» 1:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Польша» — «Эстония» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.15 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Польша»).

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