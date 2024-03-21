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    Пике: Месси поразил нас худобой, когда появился в «Барселоне»

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    Легендарный защитник испанской «Барселоны» Жерар Пике вспомнил, какое на него и партнеров по команде произвел юный Лионель Месси.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    «Он безусловно величайший игрок в истории футбола. Когда Лео пришёл в клуб, мы на протяжении четырёх-пяти лет играли вместе в молодёжной академии, поскольку мы одного возраста.

    Когда Лео перешёл, он был очень маленьким, невероятно маленьким и крайне худым. Когда мы увидели его впервые, то подумали, что если прикоснёмся к нему, то уничтожим, так что надо быть осторожными.

    Но когда он приступил к первой тренировке, казалось невозможным, что мяч может вылететь из под его ног, Месси было невозможно остановить. После того дня мы сказали: "Вау, как это возможно?!", — цитирует Пике talkSport.

    Лионель Месси был в "Барселоне" с 2000 по 2021 год.

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