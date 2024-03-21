начнут матч в 20:00 в квалификации чемпионата Европы по футболу 2024 года, 21.03.2024.

Последний матч: «Люксембург» — «Грузия» 1:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Грузия» — «Люксембург». Коэффициент ставки — 1.90 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Грузия»).

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