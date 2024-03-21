Грузия
Турнирное положение: В отборе на Евро-2024 Грузия заняла четвертое место в группе.
Команда пропустила вперед Испанию, Шотландию и Норвегию, опередив лишь Кипр. В восьми матчах грузины набрали 8 очков.
Грузия — Люксембург: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: Грузия неплохо провела концовку отбора на Евро-2024. 15 октября команда разгромила Кипр со счетом 4:0.
Затем последовала домашняя ничья с Шотландией (2:2). Однако в заключительном матче квалификации грузины разочаровали болельщиков в игре с Испанией (1:3).
Не сыграют: все вызванные в сборную футболисты смогут принять участие в матче.
Состояние команды: Сборной Грузии не хватает стабильности. В товарищеских матчах команда громила Монголию (6:1) и Таиланд (8:0).
Но в матчах с сильными сборными грузины способны посыпаться. К примеру, 8 сентября команда дома проиграла Испании со счетом 1:7.
На Люксембург у Грузии будет очень серьезный настрой. Фаворит вряд ли допустит осечку. У грузинских болельщиков особые надежды на лидера сборной Хвичу Кварацхелию.
Люксембург
Турнирное положение: В квалификации Евро-2024 Люксембург попал в сложную группу, где выступали Португалии, Словакия, Исландия, Босния и Герцеговина, а также Лихтенштейн.
Но Люксембург достойно проявил себя. Команда смогла занять третье место, пропустив вперед португальцев и словаков. В 10 матчах было набрано 17 очков.
Последние матчи: Люксембург на мажорной ноте закончил квалификацию Евро-2024. Осень 2023 года в заключительных двух матчах отбора команда одержала две победы.
16 ноября Люксембург дома неожиданно разгромил Боснию и Герцеговину со счетом 4:1. А затем через три дня сборная в гостях минимально одолела Лихтенштейн (1:0).
Не сыграют: все вызванные в сборную футболисты смогут принять участие в матче.
Состояние команды: Квалификацию Евро-2024 Люксембург провел достаточно ровно. Команда в итоге заняла третье место, что можно считать успехом.
Однако провалы все-таки возникали. У Люксембурга особенно не сложились матчи с Португалией. За две встречи в сумме было пропущено 15 (!) голов, при этом поразить ворота соперника за 180 минут не удалось ни разу.
Люксембург и Грузия до этого играли друг с другом исключительно в товарищеских матчах. Последняя встреча состоялась в июне 2018 года. Тогда Люксембург победил Грузию со счетом 1:0.
Статистика для ставок
- Грузия последний раз проигрывала 19 ноября — команда уступила Испании со счетом 1:3
- Люксембург выиграл два последних матча квалификации Евро-2024, одолев Боснию и Герцеговину с Лихтенштейном
- В 2018 году Люксембург в товарищеской встрече обыграл Грузию (1:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Грузия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.25, а победа Люксембурга — в 4.33.
ТБ 2,5 оценивается в 2.30, а на ТМ 2,5 можно поставить за 1.60.
- 3.35Россия — Сербия: прогноз и ставкаЗавтра в 20:00
- 2.10Греция — Казахстан: прогноз и ставкаЗавтра в 22:45
- 2.00Босния и Герцеговина — Украина: прогноз и ставкаЗавтра в 22:45
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Хвича Кварацхелия очень хочет впервые в карьере сыграть на чемпионате Европы. Грузины приложат максимум сил для победы в предстоящей встрече.
Ставка: победа Грузии за 1.90.
Прогноз: соперники будут очень внимательно действовать в обороне. Цена ошибки слишком высока. Скорее всего, одна из команд не сможет забить.
Ставка: обе команды не забьют за 1.74.