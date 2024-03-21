В рамках квалификации Евро-2024 21 марта пройдет игра Грузия — Люксембург. Начало — 20:00 (мск). Грузия — Люксембург: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Грузия

Турнирное положение: В отборе на Евро-2024 Грузия заняла четвертое место в группе.

Команда пропустила вперед Испанию, Шотландию и Норвегию, опередив лишь Кипр. В восьми матчах грузины набрали 8 очков.

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Последние матчи: Грузия неплохо провела концовку отбора на Евро-2024. 15 октября команда разгромила Кипр со счетом 4:0.

Затем последовала домашняя ничья с Шотландией (2:2). Однако в заключительном матче квалификации грузины разочаровали болельщиков в игре с Испанией (1:3).

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: все вызванные в сборную футболисты смогут принять участие в матче.

Состояние команды: Сборной Грузии не хватает стабильности. В товарищеских матчах команда громила Монголию (6:1) и Таиланд (8:0).

Но в матчах с сильными сборными грузины способны посыпаться. К примеру, 8 сентября команда дома проиграла Испании со счетом 1:7.

На Люксембург у Грузии будет очень серьезный настрой. Фаворит вряд ли допустит осечку. У грузинских болельщиков особые надежды на лидера сборной Хвичу Кварацхелию.

Люксембург

Турнирное положение: В квалификации Евро-2024 Люксембург попал в сложную группу, где выступали Португалии, Словакия, Исландия, Босния и Герцеговина, а также Лихтенштейн.

Но Люксембург достойно проявил себя. Команда смогла занять третье место, пропустив вперед португальцев и словаков. В 10 матчах было набрано 17 очков.

Последние матчи: Люксембург на мажорной ноте закончил квалификацию Евро-2024. Осень 2023 года в заключительных двух матчах отбора команда одержала две победы.

16 ноября Люксембург дома неожиданно разгромил Боснию и Герцеговину со счетом 4:1. А затем через три дня сборная в гостях минимально одолела Лихтенштейн (1:0).

Не сыграют: все вызванные в сборную футболисты смогут принять участие в матче.

Состояние команды: Квалификацию Евро-2024 Люксембург провел достаточно ровно. Команда в итоге заняла третье место, что можно считать успехом.

Однако провалы все-таки возникали. У Люксембурга особенно не сложились матчи с Португалией. За две встречи в сумме было пропущено 15 (!) голов, при этом поразить ворота соперника за 180 минут не удалось ни разу.

Люксембург и Грузия до этого играли друг с другом исключительно в товарищеских матчах. Последняя встреча состоялась в июне 2018 года. Тогда Люксембург победил Грузию со счетом 1:0.

Статистика для ставок

Грузия последний раз проигрывала 19 ноября — команда уступила Испании со счетом 1:3

Люксембург выиграл два последних матча квалификации Евро-2024, одолев Боснию и Герцеговину с Лихтенштейном

В 2018 году Люксембург в товарищеской встрече обыграл Грузию (1:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Грузия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.25, а победа Люксембурга — в 4.33.

ТБ 2,5 оценивается в 2.30, а на ТМ 2,5 можно поставить за 1.60.

Прогноз: Хвича Кварацхелия очень хочет впервые в карьере сыграть на чемпионате Европы. Грузины приложат максимум сил для победы в предстоящей встрече.

Ставка: победа Грузии за 1.90.

Прогноз: соперники будут очень внимательно действовать в обороне. Цена ошибки слишком высока. Скорее всего, одна из команд не сможет забить.

Ставка: обе команды не забьют за 1.74.