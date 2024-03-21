Деку: История докажет, что Хави восстановил «Барселону»

«Перед каждой игрой меня спрашивают, не передумал ли Хави. Если это случится, он нам скажет. Для нас он идеальный тренер.
Он всегда позитивен, никогда не жалуется, знает, с какими трудностями приходится сталкиваться клубу. История докажет, что он восстановил Барселону», — приводит слова Деку британское интернет-издание Daily Mail.
Напомним, что «Барселона» прошла в 1/4 финала Лиги чемпионов, где сыграет против ПСЖ. После 29-и туров в Примере «сине-гранатовые» занимают 2-е место в таблице с 64 очками в активе.