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    Деку: История докажет, что Хави восстановил «Барселону»

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    Спортивный директор «Барселоны» Деку высказался о решении главного тренера «сине-гранатовых» Хави покинуть клуб после окончания нынешнего сезона.

    Хави
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    Хави

    «Перед каждой игрой меня спрашивают, не передумал ли Хави. Если это случится, он нам скажет. Для нас он идеальный тренер.

    Он всегда позитивен, никогда не жалуется, знает, с какими трудностями приходится сталкиваться клубу. История докажет, что он восстановил Барселону», — приводит слова Деку британское интернет-издание Daily Mail.

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    • Напомним, что «Барселона» прошла в 1/4 финала Лиги чемпионов, где сыграет против ПСЖ. После 29-и туров в Примере «сине-гранатовые» занимают 2-е место в таблице с 64 очками в активе.

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