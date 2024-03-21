Деку: «Барселона» не разговаривала ни с Клоппом, ни с Артетой

Спортивный директор «Барселоны»отметил, что каталонский клуб не предлагал главному тренеру «Ливерпуля»и рулевому «Арсенала»возглавить команду.

До этого стало известно, что наставник каталонцев Хави покинет клуб по завершении нынешнего сезона.

«Решение пока не принято, мы в процессе. Конечно, мне нравится Луис Энрике, он топ-тренер. Как и Пеп Гвардиола, как и Юрген Клопп. Но эти специалисты недоступны. Точно так же, как Микель Артета, Андони Ираола и Сержиу Консейсау. Мы вообще не разговаривали с ними, и бессмысленно упоминать их. Пока что мы не общались ни с одним менеджером», — приводит слова Деку Daily Mail.

Календарь и таблица испанской Примеры

«Барселона» идет второй в таблице Примеры с 64 очками, набранными в 29 матчах.