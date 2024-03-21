ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юлиан НагельсманЕвро-2024: Как Англия, Франция, Испания и другие фавориты готовы к турниру
  • 10:53
    • Овечкин сократил отставание от Гретцки до 49 шайб в списке лучших снайперов НХЛ
  • 10:55
    • Состоялся показ трейлера Marvel 1943: Rise of Hydra
    Все новости спорта

    Деку: «Барселона» не разговаривала ни с Клоппом, ни с Артетой

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Барселона
    Спортивный директор «Барселоны» Деку отметил, что каталонский клуб не предлагал главному тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу и рулевому «Арсенала» Микелю Артете возглавить команду.

    Деку
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Деку

    До этого стало известно, что наставник каталонцев Хави покинет клуб по завершении нынешнего сезона.

    «Решение пока не принято, мы в процессе. Конечно, мне нравится Луис Энрике, он топ-тренер. Как и Пеп Гвардиола, как и Юрген Клопп. Но эти специалисты недоступны. Точно так же, как Микель Артета, Андони Ираола и Сержиу Консейсау. Мы вообще не разговаривали с ними, и бессмысленно упоминать их. Пока что мы не общались ни с одним менеджером», — приводит слова Деку Daily Mail.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Барселона» идет второй в таблице Примеры с 64 очками, набранными в 29 матчах.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли сборные России и Сербии определить сильнейшего?
  • Россия — Сербия. Прогноз и ставки
  • 3.35
    •
  • Сможет ли Греция одолеть Казахстан?
  • Греция — Казахстан. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Автомобилист» снова будет надежен у своих ворот?
  • «Автомобилист» — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.83
  • Экспресс дня 21 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  3.35
  • Прогноз на матч Россия — Сербия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Греция — Казахстан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.08
  • Прогноз на матч Автомобилист — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Босния и Герцеговина — Украина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Спартак — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Трактор — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Самсонова — Путинцева
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Локомотив — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры