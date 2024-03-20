Тадич: Завтра нас ждет матч с очень сильным соперником

Нападающий сборной Сербиивысказался о предстоящем матче против команды России.

«Мы смотрели последние матчи сборной России. Это прекрасная команда. Завтра нас ждет матч с очень сильным соперником. У России есть отличные футболисты, такие, как Головин. Поэтому завтра нас ждет тяжелая игра.

Продление контракта со Стойковичем? Мы хорошо к этому отнеслись. Мы со Стойковичем достигли хороших результатов в Лиге наций, на европейской арене. Игроки счастливы, когда приезжают в расположение сборной и тренируются там. Данное развитие событий можно назвать логичным», — приводит слова Тадича «Спорт-Экспресс».

Напомним, что сборная России сыграет против Сербии в рамках товарищеского противостояния 21-го марта в 20:00 мск. Матч пройдет на домашнем стадионе «Динамо».