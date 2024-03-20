ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Василий Уткин Талантливый и неоднозначный. Умер Василий Уткин
  • 19:25
    • «Трактор» в шаге от выхода в полуфинал Кубка Гагарина
    Все новости спорта

    Тадич: Завтра нас ждет матч с очень сильным соперником

    Футбол Товарищеские матчи Сборная России Футбол России Сборная Сербии
    Нападающий сборной Сербии Душан Тадич высказался о предстоящем матче против команды России.

    Душан Тадич
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Душан Тадич

    «Мы смотрели последние матчи сборной России. Это прекрасная команда. Завтра нас ждет матч с очень сильным соперником. У России есть отличные футболисты, такие, как Головин. Поэтому завтра нас ждет тяжелая игра.

    Продление контракта со Стойковичем? Мы хорошо к этому отнеслись. Мы со Стойковичем достигли хороших результатов в Лиге наций, на европейской арене. Игроки счастливы, когда приезжают в расположение сборной и тренируются там. Данное развитие событий можно назвать логичным», — приводит слова Тадича «Спорт-Экспресс».

  • В сильнейшем составе с Головиным, Захаряном и Миранчуком. Сборная России готовится к Сербии
  • Все о подготовке сборной России к товарищеским матчам против Сербии и Парагвая
  • Вчера

    • Напомним, что сборная России сыграет против Сербии в рамках товарищеского противостояния 21-го марта в 20:00 мск. Матч пройдет на домашнем стадионе «Динамо».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли сборные России и Сербии определить сильнейшего?
  • Россия — Сербия. Прогноз и ставки
  • 3.35
    •
  • Сможет ли Греция одолеть Казахстан?
  • Греция — Казахстан. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Команда Реброва сможет одержать победу
  • Босния и Герцеговина — Украина. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.53
  • Экспресс дня 20 марта
  • Сегодня в 23:30
    •  3.35
  • Прогноз на матч Россия — Сербия
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Греция — Казахстан
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Босния и Герцеговина — Украина
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.23
  • Прогноз на матч Уругвай U20 — Россия U21
  • Футбол
  • Завтра в 23:55
    •  1.90
  • Прогноз на матч Грузия — Люксембург
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Саудовская Аравия — Таджикистан
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Польша — Эстония
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.27
  • Прогноз на матч Иран — Туркменистан
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры