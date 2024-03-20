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    «Реал» хочет продлить контракт с Луниным

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    Вратарь «Реала» Андрей Лунин в скором времени получит предложение по новому контракту от мадридского клуба.

    Андрей Лунин
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    Андрей Лунин

    Как сообщает Relevo, «Реал» сделает Лунину «очень убедительное» предложение. Вероятность успешного исхода переговоров оценивается высоко, поскольку сам вратарь также хочет остаться. Отмечается, что в клубе впечатлены игрой голкипера в текущем сезоне.

    25-летний Лунин перешёл в «Реал» из «Зари» в 2018 году за € 8,5 млн. В нынешнем сезоне голкипер провёл за «сливочных» 22 матча во всех турнирах, в которых пропустил 17 голов.

    Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2025 года.

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