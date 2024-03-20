«Реал» хочет продлить контракт с Луниным

Вратарь «Реала» Андрей Лунин в скором времени получит предложение по новому контракту от мадридского клуба.

Как сообщает Relevo, «Реал» сделает Лунину «очень убедительное» предложение. Вероятность успешного исхода переговоров оценивается высоко, поскольку сам вратарь также хочет остаться. Отмечается, что в клубе впечатлены игрой голкипера в текущем сезоне.

25-летний Лунин перешёл в «Реал» из «Зари» в 2018 году за € 8,5 млн. В нынешнем сезоне голкипер провёл за «сливочных» 22 матча во всех турнирах, в которых пропустил 17 голов.

Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2025 года.