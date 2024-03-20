«Реал» хочет продлить контракт с Луниным

Андрей Лунин Фото: globallookpress.com
Как сообщает Relevo, «Реал» сделает Лунину «очень убедительное» предложение. Вероятность успешного исхода переговоров оценивается высоко, поскольку сам вратарь также хочет остаться. Отмечается, что в клубе впечатлены игрой голкипера в текущем сезоне.
25-летний Лунин перешёл в «Реал» из «Зари» в 2018 году за € 8,5 млн. В нынешнем сезоне голкипер провёл за «сливочных» 22 матча во всех турнирах, в которых пропустил 17 голов.
Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2025 года.