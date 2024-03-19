ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кирилл Князев «В плей-офф исходы матчей решает самопожертвование и психология». Кирилл Князев — о сенсациях Кубка Гагарина и рекорде Никиты Гусева
  • 19:10
    • Василий Уткин умер в возрасте 52 лет
    Все новости спорта

    Орлов: Уткин был лучшим среди российских комментаторов

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Светская жизнь РПЛ Футбол России РФС
    Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов отреагировал на внезапную смерть своего коллеги Василия Уткина.

    Василий Уткин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Василий Уткин

    «Большая утрата. Василий Уткин был не просто профессиональным комментатором. Он создал новое направление в российском спортивном телевидении. На НТВ+ тогда собралась прекрасная команда: Алексей Бурков, Анна Дмитриева, Митя Чуковский, Вася Уткин. Большинство комментаторов, которые сейчас хорошо работают, прошли школу Уткина.

    Он же был главным редактором там. У него был безупречный русский язык, и его очень интересно было слушать — он был прекрасный рассказчик. И при этом аргументы с фактами в его репортажах непременно присутствовали. Считаю, среди российских комментаторов, после советской плеяды, он был, бесспорно, номер один. И поэтому он пользовался большой популярностью у людей. Посмотрите, какая аудитория у его выступлений на YouTube.

    Это говорит об авторитете. К сожалению, он был не совсем здоров, и поэтому так получилось», — сказал Орлов «Чемпионату».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • В очередной игре «Трактор» будет результативен?
  • «Трактор» — «Динамо» Москва. Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
  • «Питтсбург» похоронит надежды хозяев на плей-офф?
  • «Нью-Джерси» — «Питтсбург». Прогноз и ставки
  • 2.24
    •
  • «Локомотив» еще сильнее увеличит отрыв?
  • «Локомотив» — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 2.22
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.53
  • Экспресс дня 20 марта
  • Завтра в 23:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Трактор — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Локомотив — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Фис — Арнальди
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Офнер — Нисикори
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Соломоновы острова — Фиджи
  • Футбол
  • Послезавтра в 05:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Котов — Ван Аш
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Лайович — Монфис
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры