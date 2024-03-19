Орлов: Уткин был лучшим среди российских комментаторов

Известный спортивный журналист и комментаторотреагировал на внезапную смерть своего коллеги Василия Уткина.

«Большая утрата. Василий Уткин был не просто профессиональным комментатором. Он создал новое направление в российском спортивном телевидении. На НТВ+ тогда собралась прекрасная команда: Алексей Бурков, Анна Дмитриева, Митя Чуковский, Вася Уткин. Большинство комментаторов, которые сейчас хорошо работают, прошли школу Уткина.

Он же был главным редактором там. У него был безупречный русский язык, и его очень интересно было слушать — он был прекрасный рассказчик. И при этом аргументы с фактами в его репортажах непременно присутствовали. Считаю, среди российских комментаторов, после советской плеяды, он был, бесспорно, номер один. И поэтому он пользовался большой популярностью у людей. Посмотрите, какая аудитория у его выступлений на YouTube.

Это говорит об авторитете. К сожалению, он был не совсем здоров, и поэтому так получилось», — сказал Орлов «Чемпионату».