Наумов: Дзюба плохо выглядит

Экс-президент «Локомотива»прокомментировал игру железнодорожников в текущем сезоне.

«Есть переживания за "Локомотив", потому что у команды неудачный стар после паузы. Это даже неожиданно. Думал, что весной "Локомотив" сразу наберёт ход, но уже потеряли очки в первых турах. Команда выглядит тяжело. Будто сезон уже позади.

Некоторые футболисты выпали из состава — Дзюба плохо выглядит, Миранчук тоже. Это очень грустно. Надо искать причину, почему так происходит», — сказал Наумов «Чемпионату».

Календарь и таблица РПЛ

После 20 туров РПЛ «Локомотив» идет на 5-м месте в турнирной таблице, набрав 32 очка.