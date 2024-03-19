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    Наумов: Дзюба плохо выглядит

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    Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал игру железнодорожников в текущем сезоне.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Есть переживания за "Локомотив", потому что у команды неудачный стар после паузы. Это даже неожиданно. Думал, что весной "Локомотив" сразу наберёт ход, но уже потеряли очки в первых турах. Команда выглядит тяжело. Будто сезон уже позади.

    Некоторые футболисты выпали из состава — Дзюба плохо выглядит, Миранчук тоже. Это очень грустно. Надо искать причину, почему так происходит», — сказал Наумов «Чемпионату».

    Календарь и таблица РПЛ

    После 20 туров РПЛ «Локомотив» идет на 5-м месте в турнирной таблице, набрав 32 очка.

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