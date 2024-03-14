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    Орлов: «Зенит» не будет подписывать Чалова

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    Комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что «Зенит» вряд ли подпишет нападающего ЦСКА Федора Чалова.

    Геннадий Орлов
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    Геннадий Орлов

    «Хотел бы начать с новости, которую сегодня прочитал в российских СМИ. Точнее, с цитаты защитника ЦСКА Гайича. Он, в частности, заявил: "Чалов правильно сделал, отказавшись от перехода в 'Зенит'. Это не совсем так. У меня другая информация. Все мы знаем о ситуации с Круговым, который заключил контракт с армейцами, но переход состоится только летом.

    ЦСКА, насколько понимаю, хотел ускорить этот процесс, заполучить футболиста зимой. Существовал вариант, при котором Круговой мог сейчас отправиться в Москву, а Чалов в обратном направлении — в Санкт-Петербург, но, естественно, небесплатно. 'Зенит' должен был заплатить за Федора определенную сумму. Питерцы на это не пошли. Они посчитали, что линия нападения в клубе и так хорошо укомплектована. Не факт, что Кассьерра уйдет летом.

    Есть Сергеев. Педро может при необходимости сыграть на острие, да и не стоит забывать об Артуре. Летом 'Зенит' тоже, думаю, не вернется к кандидатуре Чалова", — сказал Орлов "СЭ".

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