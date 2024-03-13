Клопп: Не передумал покидать «Ливерпуль»

Юрген Клопп Фото: globallookpress.com
«Передумал ли я? Конечно, нет. Вспомните, как я сказал, что в Англии никогда не буду тренировать другой клуб. Это все равно что на следующий год я бы возглавил другую команду АПЛ. Это безумие.
Я не говорю такие вещи, не обдумав их заранее. Я просто хочу, чтобы у клуба все было настолько хорошо, насколько это возможно. Я уверен, что с правильным руководством у "Ливерпуля" есть прочный фундамент», — цитирует Клоппа Goal.
В настоящий момент «Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ.