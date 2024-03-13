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    Клопп: Не передумал покидать «Ливерпуль»

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о том, не передумал ли он покидать мерсисайдский коллектив.

    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп

    «Передумал ли я? Конечно, нет. Вспомните, как я сказал, что в Англии никогда не буду тренировать другой клуб. Это все равно что на следующий год я бы возглавил другую команду АПЛ. Это безумие.

    Я не говорю такие вещи, не обдумав их заранее. Я просто хочу, чтобы у клуба все было настолько хорошо, насколько это возможно. Я уверен, что с правильным руководством у "Ливерпуля" есть прочный фундамент», — цитирует Клоппа Goal.

    Календарь и таблица АПЛ

    В настоящий момент «Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ.

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