Клопп: Не передумал покидать «Ливерпуль»

Главный тренерответил на вопрос о том, не передумал ли он покидать мерсисайдский коллектив.

«Передумал ли я? Конечно, нет. Вспомните, как я сказал, что в Англии никогда не буду тренировать другой клуб. Это все равно что на следующий год я бы возглавил другую команду АПЛ. Это безумие.

Я не говорю такие вещи, не обдумав их заранее. Я просто хочу, чтобы у клуба все было настолько хорошо, насколько это возможно. Я уверен, что с правильным руководством у "Ливерпуля" есть прочный фундамент», — цитирует Клоппа Goal.

Календарь и таблица АПЛ

В настоящий момент «Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ.