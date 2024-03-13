начнут матч в 23:00 в 1/8 финала Лиги чемпионов, 13.03.2024.

Последний матч: «Интер» — «Атлетико» 1:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Атлетико» — «Интер» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.05 .

. Календарь и таблица Лиги чемпионов У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Интер»).

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