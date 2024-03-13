Аршавин: У «Зенита» чувствуется запас, команда чуть выше классом.

Бывший хавбек сборной Россиивысказался о матче(2:0) в Кубке России.

«Во втором тайме у "Зенита" не получалось хорошо выбегать в атаку, не знаю причины. Возможно, чуть устали, но это клише и шаблоны. В целом обе команды не создали стопроцентных моментов. В целом же у "Зенита" чувствуется запас, команда чуть выше классом.

"Зенит" использовал свою первую контратаку, она была идеальной по динамике и мастерству. Во втором голе не такой явный эпизод был, но Кассьерра сделал здорово в штрафной», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

«Зенит» одержал победу по сумме двух встреч и вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России. «Динамо» продолжит выступать в Пути регионов турнира.