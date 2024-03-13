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    Аршавин: У «Зенита» чувствуется запас, команда чуть выше классом.

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    Бывший хавбек сборной России Андрей Аршавин высказался о матче «Зенит» — «Динамо» (2:0) в Кубке России.

    Андрей Аршавин
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    Андрей Аршавин

    «Во втором тайме у "Зенита" не получалось хорошо выбегать в атаку, не знаю причины. Возможно, чуть устали, но это клише и шаблоны. В целом обе команды не создали стопроцентных моментов. В целом же у "Зенита" чувствуется запас, команда чуть выше классом.

    "Зенит" использовал свою первую контратаку, она была идеальной по динамике и мастерству. Во втором голе не такой явный эпизод был, но Кассьерра сделал здорово в штрафной», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

    «Зенит» одержал победу по сумме двух встреч и вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России. «Динамо» продолжит выступать в Пути регионов турнира.

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