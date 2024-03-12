ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Станислав ЧерчесовАбаскалю пора домой! Черчесов, Жорже, Юран, тандем Канчельскис-Мостовой и еще пять тренеров для «Спартака»
  • 17:34
    • Источник: Сарри покинул пост главного тренера «Лацио»
    Все новости спорта

    Клопп о «Ливерпуле»: Мы суровая, раздражающая заноза, от которой вам не избавиться

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Ливерпуль Манчестер Сити Арсенал
    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о чемпионской гонке в английской Премьер-лиге.

    Юрген Клопп
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Юрген Клопп

    «Мы (Ливерпуль) — это суровая, раздражающая заноза, от которой вам не избавиться. На самом деле, в этом и заключается наша идея. В нашей ситуации мы не можем просто убежать от других команд.

    "Арсенал" сейчас находится в невероятной форме. Последние пять или шесть игр, которые я видел, были выдающимися, при этом они играли практически в одном и том же составе. У них выбыл Мартинелли, но зато есть Троссард, что также очень хорошо.

    Мы просто должны бороться, чтобы быть на вершине таблицы», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

  • Все в руках «Ливерпуля». Ничья с «Ман Сити» дает мерсисайдцам преимущество в титульной гонке АПЛ
  • Итоги огненного противостояния на «Энфилде» — в нашем обзоре иностранной прессы
  • Вчера

    • Напомним, что «мерсисайцы» сыграли вничью с «Манчестер Сити» (1:1) в 28-м туре АПЛ. После этого матча «Ливерпуль» занимает 2-е место в таблице с 64 очками в активе.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Пройдет ли «Барселона» «Наполи»?
  • «Барселона» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Отыграется ли «Арсенал» после поражения от «Порту»?
  • «Арсенал» — «Порту». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Сможет ли ЦСКА выйти в полуфинал Кубка России?
  • ЦСКА — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.57
  • Экспресс дня 12 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Барселона — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Арсенал — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч ЦСКА — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 20:15
    •  2.20
  • Прогноз на матч Химки — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Атлетико — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Боруссия Дортмунд — ПСВ
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ницца
  • Футбол
  • Завтра в 23:10
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры