Клопп о «Ливерпуле»: Мы суровая, раздражающая заноза, от которой вам не избавиться

Главный тренерподелился мнением о чемпионской гонке в английской Премьер-лиге.

«Мы (Ливерпуль) — это суровая, раздражающая заноза, от которой вам не избавиться. На самом деле, в этом и заключается наша идея. В нашей ситуации мы не можем просто убежать от других команд.

"Арсенал" сейчас находится в невероятной форме. Последние пять или шесть игр, которые я видел, были выдающимися, при этом они играли практически в одном и том же составе. У них выбыл Мартинелли, но зато есть Троссард, что также очень хорошо.

Мы просто должны бороться, чтобы быть на вершине таблицы», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

Напомним, что «мерсисайцы» сыграли вничью с «Манчестер Сити» (1:1) в 28-м туре АПЛ. После этого матча «Ливерпуль» занимает 2-е место в таблице с 64 очками в активе.