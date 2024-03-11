Каррагер: Ван Дейк выиграл дуэль у Холанда

Экс-защитник «Ливерпуля»высказался об игре капитана мерсисайдцевв матче 28-го тура АПЛ с «Манчестер Сити».

10 марта команды сыграли вничью 1:1.

«Блестящая игра. Ещё до старта игры я говорил, что лучшие защитники — взять, например, Тони Адамса или Джона Терри — определяют внешний облик команды. Великие игроки страхуют вас, и именно поэтому Вирджил был лучшим в матче с "Ман Сити".

Я очень высоко оцениваю его вклад, он выдающийся игрок. Посмотрите, против кого он играл — против Холанда, лучшего нападающего в мире. И ван Дейк вышел из этой дуэли победителем», — приводит слова Каррагера журналист Дэйв Оккоп на своем сайте.

Календарь и таблица АПЛ

После 28 туров АПЛ «Ливерпуль» идет вторым в турнирной таблице, набрав 64 очка.