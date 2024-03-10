Морено: Доволен результатом и тем, как команда выступила

Главный тренервысказался о матче против(2:2).

«Доволен ли результатом? Да, конечно. Доволен, как команда выступила, как сражалась. Всегда сложно играть с "Локомотивом", тем более на их стадионе. Нам удалось показать характер, мы бились до конца. Главное в нашей ситуации набирать очки и не проигрывать.

Конечно, мне не нравится, когда моя команда остается в меньшинстве. Я делаю свою работу, а арбитры — свою. Мне показалось, что это было обычное игровое действие, учитывая бег игрока в том эпизоде, но нужно уважать решение арбитра, так как у них сложная работа.

Я научился концентрироваться на том, что я и моя команда сами можем контролировать. Мы сконцентрированы на своей игре, нам нужно набрать очки, это самое главное», — цитирует Морено «Матч ТВ».

После 20 туров чемпионата России «Локомотив» набрал 32 очка и занимает пятое место. «Сочи» заработал 13 очков и расположился на 16-й строчке.