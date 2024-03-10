«Динамо» Махачкала — «Ленинградец»: счет матча 2:0, обзор голов

В матче 22-го тура Первой лигииз Махачкалы на своем поле одержало победу надсо счетом 2:0.

Оба мяча были забиты в концовке встречи, а их авторами стали Ражаб Магомедов и Эгаш Касинтура.

Футбол. Россия. ФНЛ Динамо-Махачкала — Ленинградец 2:0 Голы: 1:0 Ражаб Магомедов (82'), 2:0 Касинтура (90+5') Динамо-Махачкала: Сослан Кагермазов, Владимир Ковачевич, Нардин Мулахусейнович, Темиркан Сундуков, Никита Глушков, Касинтура, Volk D., Kasimov A., Serderov S., Yusupov Z., Zinovich K. Ленинградец: Никита Калугин, Владислав Волков, Руслан Апеков, Кирилл Колесниченко, Алексей Яковлев, Karabashev N., Beljaev M., Gorelishvili M., Rozmanov N., Shepelev V., Sukhanov E. Предупреждения: Руслан Апеков (21'), Владимир Ковачевич (27'), Zinovich K. (29'), Shepelev V. (31'), Sukhanov E. (63'), Никита Калугин (79')

Календарь и таблица ФНЛ

Махачкалинцы с 40 очками занимают второе место в ФНЛ. «Ленинградец» с 24 пунктами идет на 14-й строчке в турнирной таблице.