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    Чалов собрал своего идеального футболиста

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    Нападающий ЦСКА и сборной России Федор Чалов собрал своего идеального футболиста.

    Федор Чалов
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    Федор Чалов

    «Правая нога — Криштиану Роналду, левая нога — Лионель Месси. Физические данные — Эрлинг Холанд, скорость — Килиан Мбаппе. Футбольный IQ — Лео Месси», — сказал Чалов в видео в телеграм-канале сборной России.

    В сезоне-2023/24 Чалов провел 28 матчей во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и тремя результативными передачами.

    Нынешний контракт с игроком истекает 31 декабря 2024 года.

    Ранее Чалов был включен в расширенный список игроков сборной России для участия в мартовском сборе национальной команды.

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