Чалов собрал своего идеального футболиста

Нападающий ЦСКА и сборной Россиисобрал своего идеального футболиста.

«Правая нога — Криштиану Роналду, левая нога — Лионель Месси. Физические данные — Эрлинг Холанд, скорость — Килиан Мбаппе. Футбольный IQ — Лео Месси», — сказал Чалов в видео в телеграм-канале сборной России.

В сезоне-2023/24 Чалов провел 28 матчей во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и тремя результативными передачами.

Нынешний контракт с игроком истекает 31 декабря 2024 года.

Ранее Чалов был включен в расширенный список игроков сборной России для участия в мартовском сборе национальной команды.