«Фрайбург» одолел «Вест Хэм», «Бенфика» и «Рейнджерс» не выявили победителя

Завершились еще две встречи 1/8 финала Лиги Европы.

Немецкий «Фрайбург» с минимальным счетом 1:0 обыграл английский «Вест Хэм».

Единственный гол на 81-й минуте забил австрийский нападающий Михаэль Грегорич, голевую передачу ему отдал венгерский вингер Роланд Шаллаи.

Футбол. Лига Европы. 1/8 финала Фрайбург — Вест Хэм 1:0 Гол: 1:0 Михаэль Грегорич (81') Фрайбург: Ноа Атуболу, Кильянн Сильдийя (Лукас Кюблер, 82'), Маттиас Гинтер, Мануэль Гульде, Кристиан Гюнтер, Николас Хефлер, Рицу Доан (Флоран Муслия, 82'), Максимилиан Эггештайн, Винченцо Грифо (Ноа Вайсхаупт, 70'), Роланд Шаллаи (Мерлин Рёль, 88'), Лукас Хёлер (Михаэль Грегорич, 70') Вест Хэм: Лукаш Фабиански, Эдсон Альварес, Эмерсон (Аарон Крессвел, 68'), Курт Зума, Константинос Мавропанос, Владимир Цоуфаль, Лукас Пакета (Майкл Антонио, 90'), Джеймс Уорд-Праус (Калвин Филлипс, 81'), Мохаммед Кудус, Томаш Соучек, Джаррод Боуэн Предупреждения: Кильянн Сильдийя (40'), Роланд Шаллаи (50'), Лукас Пакета (58')

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Португальская «Бенфика» смогла уйти от поражения в матче с шотландским «Рейнджерс» — 2:2.

На 7-й минуте счет открыл форвард гостей Том Лоуренс. Хозяева ответили голом Анхеля Ди Марии с пенальти.

«Рейнджерс» снова вышел вперед на 45+5-й минуте после точного удара Дюжона Стерлинга.

«Бенфика» смогла сравнять счет на 67-й минуте, когда в свои ворота забил защитник Коннор Голдсон.

Футбол. Лига Европы. 1/8 финала Бенфика — Глазго Рейнджерс 2:2 Голы: 0:1 Том Лоуренс (7'), 1:1 Анхель Ди Мария (пенальти) (45 + 2'), 1:2 Дуджон Стерлинг (45 + 5'), 2:2 Коннор Голдсон (автогол) (67') Бенфика: Анатолий Трубин, Антониу Силва, Николас Отаменди, Александр Хартманн Бах (Альваро Фернандес, 84'), Фредрик Аурснес, Жоау Невеш, Флорентину Луиш, Рафаэл Силва, Анхель Ди Мария, Давид Нерес (Тиагу Говея, 84'), Артур Кабрал (Маркос Леонардо, 65') Глазго Рейнджерс: Джек Батлэнд, Дуджон Стерлинг (Коул Маккиннон, 76'), Ридван Йылмаз, Джон Сауттар, Коннор Голдсон, Джеймс Тавернье, Крис Башам, Сирил Дессерт (Кемар Руф, 76'), Фабиу Силва (Росс Маккосленд, 90'), Том Лоуренс (Райан Джек, 76'), Mohammed Diomande (Николас Раскин, 83') Предупреждения: Дуджон Стерлинг (27'), Анхель Ди Мария (35'), Джек Батлэнд (45 + 2'), Ридван Йылмаз (67'), Александр Хартманн Бах (72')

Вторые матчи пройдут 14 марта.