Давила о Чалове: У него есть все для того, чтобы играть в Европе

Нападающийвысказался об игре своего партнера по команде

«Чалов очень важный игрок для ЦСКА. Фёдор — игрок великолепных кондиций, великолепного качества. Если так случится, что он уйдёт, то мы пожелаем ему самого наилучшего.

У него огромный потенциал и личные условия для того, чтобы играть в Европе. Конечно, его будет нам не хватать. У Чалова есть все условия и возможности, чтобы играть в Европе», — сказал Давила Чемпионату.

В нынешнем сезоне Чалов провел 20 матчей за ЦСКА в РПЛ, забил 8 голов и сделал 3 голевые передачи.

Напомним, что в 20-м туре российской Премьер-лиги армейцы на чужом поле обыграли «Крыльев Советов» (2:0). После этого матча ЦСКА занимает 4-е место в таблице чемпионата России с 32-ю очками в активе.