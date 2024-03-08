ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дмитрий Булыкин«В этом сезоне Лигу чемпионов опять выиграет Манчестер Сити». Дмитрий Булыкин — об Абаскале и Промесе, фаворитах в ЛЧ и российских судьях
  • 18:56
    • Источник: Кузнецов продолжит карьеру в «Каролине»
  • 18:47
    • «Лестер» может лишиться очков в следующем сезоне АПЛ
    Все новости спорта

    Давила о Чалове: У него есть все для того, чтобы играть в Европе

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России ЦСКА
    Нападающий ЦСКА Виктор Давила высказался об игре своего партнера по команде Федора Чалова.

    Федор Чалов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Федор Чалов

    «Чалов очень важный игрок для ЦСКА. Фёдор — игрок великолепных кондиций, великолепного качества. Если так случится, что он уйдёт, то мы пожелаем ему самого наилучшего.

    У него огромный потенциал и личные условия для того, чтобы играть в Европе. Конечно, его будет нам не хватать. У Чалова есть все условия и возможности, чтобы играть в Европе», — сказал Давила Чемпионату.

  • «В Европе русские тренеры никому не нужны». Игорь Колыванов — о возобновлении РПЛ, интриге в Серии А и неприятностях «Спартака»
  • Эксклюзивное интервью с заслуженным тренером России, отыгравшим десять лет в Италии
  • 02/03/2024

    • В нынешнем сезоне Чалов провел 20 матчей за ЦСКА в РПЛ, забил 8 голов и сделал 3 голевые передачи.

    Напомним, что в 20-м туре российской Премьер-лиги армейцы на чужом поле обыграли «Крыльев Советов» (2:0). После этого матча ЦСКА занимает 4-е место в таблице чемпионата России с 32-ю очками в активе.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барселона» потеряет очки в матче с «Мальоркой»?
  • «Барселона» — «Мальорка». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Энтони Джошуа без проблем пройдет Фрэнсиса Нганну?
  • Джошуа — Нганну. Прогноз и ставки
  • 3.65
    •
  • Продолжится ли победная серия «Наполи»?
  • «Наполи» — «Торино». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.03
  • Экспресс дня 8 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Барселона — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.65
  • Прогноз на матч Джошуа — Нганну
  • Бои
  • Завтра в 02:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Наполи — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Рублев — Маррей
  • Теннис
  • Сегодня в 23:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Урал — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Бостон — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Арсенал — Брентфорд
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.36
  • Прогноз на матч Жирона — Осасуна
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры