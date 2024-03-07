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    Хави: Не хочу обсуждать то, кто станет тренером в «Барселоне» после меня

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    Главный тренер «Барселоны» Хави ответил на вопрос о возможном назначении Луиса Энрике на пост наставника «сине-гранатовых» летом этого года.

    Хави
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    Хави

    «Луис Энрике? Не хочу обсуждать то, кто станет тренером после меня. Я вообще не хочу говорить о следующем сезоне, потому что у нас ещё много работы в этом розыгрыше», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

    Ранее сообщалось о том, что спортивный директор «Барселоны» Деку лично заинтересован в назначении Луиса Энрике на пост главного тренера «сине-гранатовых». Напомним, что испанский специалист является действующим наставником ПСЖ.

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