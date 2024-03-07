Хави: Не хочу обсуждать то, кто станет тренером в «Барселоне» после меня

Главный тренерответил на вопрос о возможном назначениина пост наставника «сине-гранатовых» летом этого года.

«Луис Энрике? Не хочу обсуждать то, кто станет тренером после меня. Я вообще не хочу говорить о следующем сезоне, потому что у нас ещё много работы в этом розыгрыше», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось о том, что спортивный директор «Барселоны» Деку лично заинтересован в назначении Луиса Энрике на пост главного тренера «сине-гранатовых». Напомним, что испанский специалист является действующим наставником ПСЖ.

После 27-и туров Примеры «Барселона» занимает 3-е место в таблице с 58-ю очками в активе.