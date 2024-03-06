В 22:45 06.03.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав английском Чемпионшипе.

Последний матч: «Норвич Сити» — «Мидлсбро» 1:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Мидлсбро» — «Норвич Сити» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.07 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Мидлсбро»).

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