«Краснодар» продлил контракт с Олусегуном

объявил о продлении контракта с нападающим

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Олакунле Олусегун Фото: t.me/fckrasnodar

Новое соглашение с нигерийским футболистом рассчитано до июня 2028 года, сообщает пресс-служба «быков».

Прежний договор истекал в конце июня 2026 года.

В текущем сезоне Олусегун провел в чемпионате России 18 матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи. Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего футболиста в два миллиона евро.

Олусегун выступает за «Краснодар» с 2022 года. С тех пор он принял участие в 62 матчах, забил девять мячей и отдал шесть голевых передач.