«Краснодар» продлил контракт с Олусегуном

Олакунле Олусегун Фото: t.me/fckrasnodar
Новое соглашение с нигерийским футболистом рассчитано до июня 2028 года, сообщает пресс-служба «быков».
Прежний договор истекал в конце июня 2026 года.
В текущем сезоне Олусегун провел в чемпионате России 18 матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи. Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего футболиста в два миллиона евро.
Олусегун выступает за «Краснодар» с 2022 года. С тех пор он принял участие в 62 матчах, забил девять мячей и отдал шесть голевых передач.