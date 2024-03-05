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    «Краснодар» продлил контракт с Олусегуном

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    «Краснодар» объявил о продлении контракта с нападающим Олакунле Олусегуном.

    Олакунле Олусегун
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    Олакунле Олусегун

    Новое соглашение с нигерийским футболистом рассчитано до июня 2028 года, сообщает пресс-служба «быков».

    Прежний договор истекал в конце июня 2026 года.

    В текущем сезоне Олусегун провел в чемпионате России 18 матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи. Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего футболиста в два миллиона евро.

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    • Олусегун выступает за «Краснодар» с 2022 года. С тех пор он принял участие в 62 матчах, забил девять мячей и отдал шесть голевых передач.

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