начнут матч в 20:00 в Суперлиге Турции, 04.03.2024.

Последний матч: «Газишехир» — «Антальяспор» 1:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

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