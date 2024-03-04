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    Смотреть онлайн Антальяспор — Газишехир 04.03.2024 в 20:00

    04.03.2024 в 20:00 начнется матч в Суперлиге Турции Антальяспор — Газишехир

    Футбол
    Антальяспор и Газишехир начнут матч в 20:00 в Суперлиге Турции, 04.03.2024.

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    Последний матч: «Газишехир» — «Антальяспор» 1:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

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