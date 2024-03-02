начнут матч в 18:00 в чемпионате Англии по футболу, 02.03.2024.

Последний матч между собой: Брайтон энд Хоув Альбион — Фулхэм 1:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Фулхэм» — «Брайтон энд Хоув Альбион» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.81 .

. Календарь и таблица АПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Фулхэм»).

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