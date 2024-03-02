В рамках 27-го тура чемпионата Англии 2 марта пройдет матч «Фулхэм» — «Брайтон». Начало — 18:00 (мск). «Фулхэм» — «Брайтон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Фулхэм»

Турнирное положение: «Дачники» в нынешнем сезоне выступают вполне сообразно своим возможностям. Сейчас команда пребывает на 12 месте таблицы.

При этом оборона команды не выдерживает никакой критики. В 26 матчах «Фулхэм» пропустил уже 42 раза.

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Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда добыла три важнейших очка. «Фулхэм» переиграл «Манчестер Юнайтед» (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Фулхэм» выиграл 2 раза. Причем забила в них команда 8 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Вот только побороться за выход в еврокубки у «коттеджеров» не получится. Уж слишком болезненной стала потеря форварда Александра Митровича.

Не сыграют: Рауль Хименес — травмирован. Жоау Палинья — дисквалифицирован.

Все прогнозы на АПЛ

Состояние команды: зимний цикл команде дается вполне продуктивно. Из пяти последних поединков «дачники» проиграли лишь «Астон Вилле» (1:2).

Поединки против «чаек» для команды проходят традиционно успешно. Из пяти последних очных встреч «Фулхэм» 2 раза при трех паритетах.

Стоит отметить, что «Фулхэм» не проигрывал «Брайтону» уже 7 лет. Да и в нынешнем своем состоянии лондонцы явно способны взять очки.

«Брайтон»

Турнирное положение: «чайки» в нынешнем сезоне традиционно борются за выход в еврокубки. Сейчас команда находится на 7 месте турнирной таблицы АПЛ.

Команда забила 49 мячей в ворота соперников, пропустив в свои ворота 41.

Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «чаек» 2 победы при двух поражениях. Причем в двух последних матчах «Брайтон» взял лишь один пункт.

Не сыграют: Жоао Педро, Соломон Марч, Джеймс Милнер, Каору Митома, Джек Хиншелвуд — травмирован. Билли Гилмур — дисквалифицирован.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Брайтон» выглядит не столь ярко. Явно мешает переполненный лазарет.

При этом «чайки» уже вылетели из Кубка Англии. Команда с минимальным счетом потерпела поражение от «Вулверхэмптона».

В предыдущем туре чемпионата «Брайтон» разжился одним баллом. «Чайки» не сумели одолеть «Эвертон» (1:1).

Команда Роберто Де Дзерби явно постарается наконец-то одолеть «дачников». Вот только кадровый дефицит может ей в этом помешать.

Статистика для ставок

«Фулхэм» не проигрывал «чайкам» в 7 последних очных поединках

Сразу 5 ведущих игроков не помогут «чайкам» в этом матче

«Брайтон» не выигрывал в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Брайтон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.51. Ничья оценена в 3.84, а победа оппонента — в скромные 2.81.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.70 и 2.34.

Прогноз: «Дачники» в последних матчах выглядят весьма прилично, к тому же традиционно успешно противостоят «Брайтону».

Фактор своего поля и кадровые проблемы гостей станут основными факторами победы «коттеджеров».

Ставка: Победа «Фулхэма» за 2.81.

Прогноз: более рискованный прогноз, что какой-то из команд так и не удастся отличиться.

Ставка: Обе не забьют за 2.41