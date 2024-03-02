«Фулхэм»
Турнирное положение: «Дачники» в нынешнем сезоне выступают вполне сообразно своим возможностям. Сейчас команда пребывает на 12 месте таблицы.
При этом оборона команды не выдерживает никакой критики. В 26 матчах «Фулхэм» пропустил уже 42 раза.
Фулхэм — Брайтон энд Хоув Альбион: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда добыла три важнейших очка. «Фулхэм» переиграл «Манчестер Юнайтед» (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Фулхэм» выиграл 2 раза. Причем забила в них команда 8 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Вот только побороться за выход в еврокубки у «коттеджеров» не получится. Уж слишком болезненной стала потеря форварда Александра Митровича.
Не сыграют: Рауль Хименес — травмирован. Жоау Палинья — дисквалифицирован.
Состояние команды: зимний цикл команде дается вполне продуктивно. Из пяти последних поединков «дачники» проиграли лишь «Астон Вилле» (1:2).
Поединки против «чаек» для команды проходят традиционно успешно. Из пяти последних очных встреч «Фулхэм» 2 раза при трех паритетах.
Стоит отметить, что «Фулхэм» не проигрывал «Брайтону» уже 7 лет. Да и в нынешнем своем состоянии лондонцы явно способны взять очки.
«Брайтон»
Турнирное положение: «чайки» в нынешнем сезоне традиционно борются за выход в еврокубки. Сейчас команда находится на 7 месте турнирной таблицы АПЛ.
Команда забила 49 мячей в ворота соперников, пропустив в свои ворота 41.
Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «чаек» 2 победы при двух поражениях. Причем в двух последних матчах «Брайтон» взял лишь один пункт.
Не сыграют: Жоао Педро, Соломон Марч, Джеймс Милнер, Каору Митома, Джек Хиншелвуд — травмирован. Билли Гилмур — дисквалифицирован.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Брайтон» выглядит не столь ярко. Явно мешает переполненный лазарет.
При этом «чайки» уже вылетели из Кубка Англии. Команда с минимальным счетом потерпела поражение от «Вулверхэмптона».
В предыдущем туре чемпионата «Брайтон» разжился одним баллом. «Чайки» не сумели одолеть «Эвертон» (1:1).
Команда Роберто Де Дзерби явно постарается наконец-то одолеть «дачников». Вот только кадровый дефицит может ей в этом помешать.
Статистика для ставок
- «Фулхэм» не проигрывал «чайкам» в 7 последних очных поединках
- Сразу 5 ведущих игроков не помогут «чайкам» в этом матче
- «Брайтон» не выигрывал в 2 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Брайтон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.51. Ничья оценена в 3.84, а победа оппонента — в скромные 2.81.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.70 и 2.34.
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Прогноз: «Дачники» в последних матчах выглядят весьма прилично, к тому же традиционно успешно противостоят «Брайтону».
Фактор своего поля и кадровые проблемы гостей станут основными факторами победы «коттеджеров».
Ставка: Победа «Фулхэма» за 2.81.
Прогноз: более рискованный прогноз, что какой-то из команд так и не удастся отличиться.
Ставка: Обе не забьют за 2.41