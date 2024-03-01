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    Осинькин прокомментировал поражение от «Ростова»

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    Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о матче против «Ростова» (0:2).

    Игорь Осинькин
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    Игорь Осинькин

    «Во втором тайме мы были активнее, хотя и по счету у своих ворот что‑то допустили. В первом тайме немного не хватило инициативы. Наши футболисты были слегка пассивны. В более активный футбол надо было играть, во втором тайме мы это вернули.

    Мы пропустили первый гол с углового в сезоне, когда‑то это было должно произойти. Особенно сегодня, когда у нас "маленький" состав. Не уследили. По количеству больших футболистов мы сегодня точно проигрывали.

    Конечно, мы хотим играть лучше. Будем идти дальше. Понимаем, что "Ростов" — команда, умеющая играть. Очень много очков они набрали дома.

    Фернандо? Так получилось, что он косвенно участник обоих пропущенных мячей, но игра была достойная. У него есть все для этой позиции, он быстрый и цепкий. Но здесь еще нужен специфический навык, его не хватает. В целом, нормально, адекватно. Понимали, что у нас есть игрок для этой позиции, который закроет проблему.

    Ороско умеет играть, он всеми действиями это показывает. Но есть ситуации, где он допустил простые потери, не готов был к контактной борьбе, которая есть в РПЛ. У него должно быть время для адаптации больше, чем у других, но потенциал виден. Мы понимаем, что при определенном подходе он принесет нам пользу», — цитирует Осинькина «Матч ТВ».

    В 20-м туре «Ростов» примет дома «Краснодар». Самарцы на своем поле сыграют с ЦСКА.

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