Файзуллаев: В Узбекистане постоянно слышал, что ничего не достигну в футболе из-за роста

Атакующий полузащитник ЦСКАпризнался, что в него не верили из-за невысокого роста.

«В Узбекистане постоянно слышал, что ничего не достигну в футболе из-за роста. Там всегда говорят: если ты маленького роста — не сможешь играть на топ-уровне.

Но я так не считаю. Для меня самое главное ― ум, футбольный IQ. Всё остальное со временем можно улучшить, а интеллект дается с рождения», — приводит слова Файзуллаева «Чемпионат».

В текущем сезоне Файзуллаев провел в чемпионате России 13 матчей, забил два гола и сделал четыре результативные передачи.