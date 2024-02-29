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    Файзуллаев: В Узбекистане постоянно слышал, что ничего не достигну в футболе из-за роста

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    Атакующий полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев признался, что в него не верили из-за невысокого роста.

    Аббосбек Файзуллаев
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    Аббосбек Файзуллаев

    «В Узбекистане постоянно слышал, что ничего не достигну в футболе из-за роста. Там всегда говорят: если ты маленького роста — не сможешь играть на топ-уровне.

    Но я так не считаю. Для меня самое главное ― ум, футбольный IQ. Всё остальное со временем можно улучшить, а интеллект дается с рождения», — приводит слова Файзуллаева «Чемпионат».

  • Файзуллаев отметил, что им интересовалась «Бавария»
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    • В текущем сезоне Файзуллаев провел в чемпионате России 13 матчей, забил два гола и сделал четыре результативные передачи.

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