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    Файзуллаев отметил, что им интересовалась «Бавария»

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    Хавбек ЦСКА Аббосбек Файзуллаев подтвердил, что им действительно интересуется мюнхенская «Бавария».

    Аббосбек Файзуллаев
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    Аббосбек Файзуллаев

    «Я об интересе "Баварии" ничего не знал, сам прочитал в интернете, я нормально к этому отношусь, слухи будут всегда.

    Интерес действительно есть? Да, насколько знаю, определённые контакты с моим агентством ProSports Management действительно были. Как мне рассказывали, интересовались общей ситуацией, некоторыми деталями.

    Но мы спокойно к этому относимся и понимаем, что это пока ничего не значит. У меня полный фокус на ЦСКА, впереди важные игры. Но "Бавария" ― хороший вариант, конечно (улыбается)», — рассказал Файзуллаев «Чемпионату».

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