Файзуллаев отметил, что им интересовалась «Бавария»

Хавбек ЦСКАподтвердил, что им действительно интересуется мюнхенская «Бавария».

«Я об интересе "Баварии" ничего не знал, сам прочитал в интернете, я нормально к этому отношусь, слухи будут всегда.

Интерес действительно есть? Да, насколько знаю, определённые контакты с моим агентством ProSports Management действительно были. Как мне рассказывали, интересовались общей ситуацией, некоторыми деталями.

Но мы спокойно к этому относимся и понимаем, что это пока ничего не значит. У меня полный фокус на ЦСКА, впереди важные игры. Но "Бавария" ― хороший вариант, конечно (улыбается)», — рассказал Файзуллаев «Чемпионату».