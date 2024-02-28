Ван Дейк: То, что произошло на «Уэмбли» в воскресенье, было невероятно

Защитник «Ливерпуля»прокомментировал победу в финале Кубка лиги (1:0).

Красные обыграли «Челси» со счетом 1:0. Ван Дейк забил единственный гол в дополнительное время.

«То, что произошло на "Уэмбли" в воскресенье, было невероятно. От одной мысли об этом у меня мурашки бегут по коже. Несмотря на все проблемы, которые у нас были до и во время игры, мы всё равно нашли способ победить. Мы держались вместе — на поле и за его пределами — и нашли способ победить. Это футбольный клуб "Ливерпуль".

Я даже не уверен, что у меня найдутся слова, чтобы описать, как я горжусь молодыми игроками. То, что они сделали, никоим образом нельзя недооценивать. Они так по-взрослому справились с чрезвычайно сложной ситуацией и тем самым внесли огромный вклад. Без них мы просто не смогли бы победить.

Лучшее из этого — смотреть на то, как они тренируются, на их подход к играм, и понимать, что для них это только начало. У них есть трофей, медали, а также воспоминания, но прежде всего у них теперь есть трамплин, который может принести только победа в крупном трофее, так что, надеюсь, они им воспользуются.

То же самое относится и к остальным игрокам. Победа в Кубке лиги — замечательное достижение, особенно в том виде, в каком это произошло, но это произошло в конце февраля, а это значит, что у нас впереди ещё три месяца сезона, поэтому мы должны использовать это время и игры, чтобы развить этот успех. Такое настроение должно быть у всех нас. Да, мы можем и должны наслаждаться моментом, потому что завоёвывать трофеи — это нечто особенное, но мы также должны осознавать — и будем осознавать — что впереди ещё так много тяжёлой работы. Таково было наше отношение с начала сезона, и нет причин менять его теперь, когда мы добавили ещё один кубок в список наград "Ливерпуля", — приводит слова ван Дейка официальный сайт клуба.