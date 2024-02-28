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    Почеттино: Чувствую поддержку от руководства «Челси»

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    Наставник «Челси» Маурисио Почеттино высказался о поддержке владельцев клуба после поражения в финале Кубка английской лиги с «Ливерпулем» (0:1).

    Маурисио Почеттино
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    Маурисио Почеттино

    «Я видел Бехдада Эгбали и Тодда Боули. Я пожал руки обоим. Позже я получил сообщение, очень приятное сообщение. Я встретился с Бехдадом двумя часами позже, вдали от "Уэмбли" в Лондоне. Я чувствую поддержку…

    Бехдад был очень разочарован, как и все, но доволен игрой на протяжении 90 минут. Он знал, что мы не сможем сохранить такую энергию в дополнительное время. Я думаю, люди достаточно умны, чтобы понимать.

    Я не могу вам лгать. Когда я поднимался по ступенькам "Уэмбли", я был так расстроен — чуть не плакал. Когда я прибыл туда, было трудно устоять…

    Когда "Челси" проигрывает, это всегда связано с деньгами. Но владельцы хотят построить что-то другое, и это только начало проекта. Вот почему мы не можем сравнивать это с прошлым. Тем не менее это всегда "Челси" и "потраченный миллиард", с этими мыслями сложно бороться», — приводит слова Почеттино журналист Бен Якобс в социальной сети Х (ранее Twitter).

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