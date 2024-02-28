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    «Атлетик» — «Атлетико». Онлайн

    Онлайн-трансляция ответного матча полуфинала Кубка Испании «Атлетик» — «Атлетико»

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    Сегодня определится второй финалист Кубка Испании сезона 2023/2024. «Атлетик» после победы в первом матче примет мадридский «Атлетико» в рамках ответной встречи. За ходом противостояния приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало — в 23:30 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Атлетик»

    Клуб из Бильбао 23 раза становился обладателем Кубка Испании, а также проиграл 15 финалов. По количеству побед в этом турнире «Атлетик» уступает только «Барселоне» (31).

    «Атлетик» стартовал в Кубке Короля с 1-го раунда, обыграв «Руби» (2:1). Далее баски последовательно выбили из турнира «Кайон» (3:0), «Эйбар» (3:0) и «Алавес» (2:0), не пропустив при этом ни одного мяча. В четвертьфинале «Атлетик» в дополнительное время сломил сопротивление «Барселоны» (4:2).

    В первом матче полуфинала текущего розыгрыша кубка подопечные Эрнесто Вальверде с минимальным счетом переиграли «Атлетико». Единственный мяч забил Беренгер, реализовав пенальти на 25-й минуте.

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    «Атлетико»

    Мадридский «Атлетико» 19 раз выходил в финал Кубка Испании, добившись побед в 10-ти из них. Последний раз «матрасники» праздновали победу в 2013 году, обыграв в финале «Реал» (2:1).

    Свой путь в нынешнем розыгрыше турнира «Атлетико» начал с победы над «Луго» в 1/16 финала (3:1). В следующем раунде подопечные Диего Симеоне обыграли в дополнительное время «Реал», а затем мадридцы выбили из турнира «Севилью» благодаря голу Депая (1:0).

    В чемпионате Испании «Атлетико» продолжает бороться за самые высокие места. На данный момент «матрасники» идут на 4-м месте в турнирной таблице Ла Лиги.

    Личные встречи

    Помимо первого полуфинального матча Кубка Испании команды также один раз сыграли в рамках чемпионата этого сезона. 16 декабря «Атлетик» дома переиграл соперника со счетом 2:0.

    Всего в 10-ти последних матчах на счету басков 5 побед, «Атлетико» оказался сильнее в 3-х случаях и дважды была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Атлетик» — «Атлетико» с коэффициентом 1.90.

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