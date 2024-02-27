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    Семак прокомментировал зимние сборы «Зенита»

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    Наставник «Зенита» Сергей Семак подвел итоги зимних учебно-тренировочных сборов команды в сезоне-2023/24.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    Специалист отметил, что остался доволен проделанной на зимних сборах работой.

    «Подготовительный период получился непростым и для игроков, и для тренерского штаба, но, я думаю, мы можем быть довольны той работой, которую мы провели. Все цели, которые мы перед собой ставили в плане подготовки, мы выполнили.

    Но одно дело — готовиться и играть контрольные матчи и совсем другое — официальные игры. Нужно провести несколько официальных матчей, чтобы полноценно втянуться в возобновление сезона», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

    2 марта питерский клуб сыграет с московским «Спартаком».

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