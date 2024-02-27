Непомнящий: Семак продолжает успешно управлять командой. В этом его сила и талант

Российский тренервысказался о наставнике «

«Помню, как Семак в 20 лет стал капитаном ЦСКА. О таком игроке всегда мечтают тренеры. Он абсолютно адекватен на поле и за его пределами. Отличный человек и профессионал. Помню, в конце нулевых меня спросили, чего тогдашнему "Рубину" не хватает для чемпионства. Я ответил, что не хватает Семака. Потом Сергей перешел в "Рубин", а команда заняла первое место. В нем есть основательный футбольный профессионализм.

У него ведь ресурсы ровно такие же, как у иностранных тренеров, которые были до него в "Зените". Но такой результат дает только он. Сейчас Семак тоже проходит настоящую проверку из-за того, что в гонку включился "Краснодар". Но он все равно продолжает успешно управлять командой. В этом его сила и талант», — приводит слова Непомнящего «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, что Семак 5 раз подряд привел «Зенит» к победе в чемпионате России.