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    Почеттино о «Ливерпуле»: Они продолжали верить в проект до тех пор, пока не добились желаемого

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    Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино заявил, что его команде необходимо брать пример с «Ливерпуля».

    Маурисио Почеттино
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    Маурисио Почеттино

    «Я помню, что через три или четыре года после прихода в "Ливерпуль" Клоппа, команда проиграла в финале Лиги чемпионов. Также они уступали в Лиге Европы, но несмотря на это, они продолжали верить в проект до тех пор, пока не добились желаемого.

    "Ливерпуль" — отличный пример. Если мы хотим бросить вызов такой команде, как они, то не стоит расстраиваться сегодня из-за того, что мы не завоевали трофей. Нужно брать с них пример веры, так как вера — самое главное в футболе», — приводит слова Почеттино журналист Фабрицио Романо.

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    • Напомним, что «Челси» проиграл «Ливерпулю» в финале Кубка английской лиги (1:0 ДВ), пропустив решающий гол на 118-й минуте.

    После 25-и туров в английской Премьер-лиге «синие» занимают 11-е место в таблице с 35-ю очками в активе.

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