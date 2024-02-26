Почеттино о «Ливерпуле»: Они продолжали верить в проект до тех пор, пока не добились желаемого

Главный тренерзаявил, что его команде необходимо брать пример с

«Я помню, что через три или четыре года после прихода в "Ливерпуль" Клоппа, команда проиграла в финале Лиги чемпионов. Также они уступали в Лиге Европы, но несмотря на это, они продолжали верить в проект до тех пор, пока не добились желаемого.

"Ливерпуль" — отличный пример. Если мы хотим бросить вызов такой команде, как они, то не стоит расстраиваться сегодня из-за того, что мы не завоевали трофей. Нужно брать с них пример веры, так как вера — самое главное в футболе», — приводит слова Почеттино журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что «Челси» проиграл «Ливерпулю» в финале Кубка английской лиги (1:0 ДВ), пропустив решающий гол на 118-й минуте.

После 25-и туров в английской Премьер-лиге «синие» занимают 11-е место в таблице с 35-ю очками в активе.