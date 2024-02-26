В 22:45 26.02.2024 Ковентри Сити и Мейдстон Юнайтед сыграют матч в кубке Англии по футболу.

Ковентри Сити — Мейдстон Юнайтед

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «Ковентри Сити»).

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