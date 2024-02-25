В 04:30 25.02.2024 Остин и Миннесота Юнайтед сыграют матч в чемпионате МЛС.

Остин — Миннесота Юнайтед

Последний матч между собой: Миннесота Юнайтед — Остин 1:4 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Миннесота Юнайтед»).

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