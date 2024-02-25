В 00:45 25.02.2024 Лос-Анджелес и Сиэтл Саундерс сыграют матч в американской футбольной лиге MLS.

Лос-Анджелес — Сиэтл Саундерс

Последний матч между собой: Сиэтл Саундерс — Лос-Анджелес 0:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Лос-Анджелес»).

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