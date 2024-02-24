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    Гюлер решил остаться в «Реале»

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    Полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер решил остаться в команде в следующем сезоне и бороться за место в стартовом составе. Об этом сообщает журналист Маттео Моретто в соцсети Х (ранее Twitter).

    Арда Гюлер
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    Арда Гюлер

    По информации источника, сохраняется некоторая вероятность ухода турецкого хавбека в один из европейских клубов на правах годичной аренды.

    Гюлер перешёл в «Реал» из «Фенербахче» минувшим летом за 20 млн евро. В текущем сезоне хавбек провёл за «сливочных» лишь три неполных матча во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Турок пропустил первую часть сезона из-за травм колена и бедра.

    Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2029 года.

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