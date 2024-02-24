Беллингем может сыграть с «Валенсией»

.SubTitle Полузащитник мадридского «Реала»может сыграть в матче 27-го тура Примеры с «Валенсией», который пройдёт 2 марта. Об этом сообщает AS.

Беллингем получил травму во время матча чемпионата Испании с «Жироной» (4:0), который прошёл 10 февраля. Изначально в мадридском клубе надеялись, что 20-летний футболист восстановится к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг», который состоится 6 марта.

Но сейчас реабилитация англичанина проходит лучше, чем ожидалось. Существует вероятность, что он сможет вернуться в состав столичного клуба в игре с «Валенсией».

Контракт Беллингема с мадридским клубом рассчитан до лета 2029 года.