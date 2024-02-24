Анчелотти: Я не собираюсь советовать Кроосу, что ему делать. Он не мой сын

Главный тренер мадридскоговысказался о будущем в команде немецкого полузащитника

«Что будет, если я попрошу его продлить контракт? Я не собираюсь советовать ему, что ему делать. Он не мой сын. У него есть умственные способности выбирать самому.

Возвращение в сборную? Он сообщил мне, что возвращается в сборную. Это не повлияет на его выступления с нами. Его эффективность в клубе очень высока», — приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.

Напомним, Тони Кроосу 34 года. Его действующее трудовое соглашение с мадридским “Реалом” истекает в июне 2024 года.