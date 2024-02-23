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    Примера. «Барселона» примет «Хетафе», «Атлетико» отправится в гости к «Альмерии», «Реал» сыграет дома с «Севильей»

    Результаты матчей 26-го тура испанской Примеры

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    Лука Модрич объявил, что летом уйдет из «Реала»
    Матчи 26-го тура чемпионата Испании пройдут со 23 по 26 февраля

    «Реал Сосьедад» — «Вильярреал»

    23 февраля, пятница, 23:00 мск

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Гранада» — «Валенсия»

    24 февраля, суббота, 16:00 мск

    «Барселона» — «Хетафе»

    24 февраля, суббота, 18:15 мск

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    «Алавес» — «Мальорка»

    24 февраля, суббота, 20:30 мск

    «Альмерия» — «Атлетико» Мадрид

    24 февраля, суббота, 23:00 мск

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    «Кадис» — «Сельта»

    25 февраля, воскресенье, 16:00 мск

    «Бетис» — «Атлетик» Бильбао

    25 февраля, воскресенье, 18:15 мск

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    25 февраля, воскресенье, 23:00 мск

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