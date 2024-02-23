Примера. «Барселона» примет «Хетафе», «Атлетико» отправится в гости к «Альмерии», «Реал» сыграет дома с «Севильей»

«Реал Сосьедад» — «Вильярреал»
23 февраля, пятница, 23:00 мск
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«Гранада» — «Валенсия»
24 февраля, суббота, 16:00 мск
«Барселона» — «Хетафе»
24 февраля, суббота, 18:15 мск
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«Алавес» — «Мальорка»
24 февраля, суббота, 20:30 мск
«Альмерия» — «Атлетико» Мадрид
24 февраля, суббота, 23:00 мск
«Кадис» — «Сельта»
25 февраля, воскресенье, 16:00 мск
«Бетис» — «Атлетик» Бильбао
25 февраля, воскресенье, 18:15 мск
«Лас-Пальмас» — «Осасуна»
25 февраля, воскресенье, 20:30 мск
«Реал» Мадрид — «Севилья»
25 февраля, воскресенье, 23:00 мск