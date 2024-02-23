Источник: «Реал» претендует на защитника «Ювентуса»

Андреа Камбьязо Фото: globallookpress.com
Несмотря на солидное предложение, руководство туринского клуба намерено сохранить в своем составе 24-летнего игрока, так как видит в нем громадный потенциал.
Андреа Камбьязо выступает на позиции левого или правого защитника, в этом сезоне он окончательно закрепился в основном составе «Ювентуса».
Всего сыграл 24 матча во всех турнирах за «старую синьору» в этом сезоне, забил два мяча, отдал четыре голевых передачи. На Transfermarkt защитник оценивается в € 15 млн.