ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Артур — главное приобретение зимнего трансферного окнаЗимнее трансферное окно в РПЛ. Как изменились составы за это время
  • 00:23
    • «Байер» обыграл «Майнц» на своем поле
  • 21:50
    • СКА разгромил на выезде минское «Динамо»
  • 20:15
    • Калинская сенсационно переиграла Свентек в полуфинале турнира в Дубае
  • 20:12
    • Хачанов справился с Попыриным и пробился в финал турнира в Дохе
    Все новости спорта

    Источник: «Реал» претендует на защитника «Ювентуса»

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Трансферы Реал Мадрид Примера (Ла Лига) Футбол Испании Ювентус Серия A Футбол Италии
    Мадридский «Реал» планирует купить крайнего защитника «Ювентуса» Андреа Камбьязо и готов выложить за него 40 млн евро, сообщает Calciomercato.

    Андреа Камбьязо
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андреа Камбьязо

    Несмотря на солидное предложение, руководство туринского клуба намерено сохранить в своем составе 24-летнего игрока, так как видит в нем громадный потенциал.

    Андреа Камбьязо выступает на позиции левого или правого защитника, в этом сезоне он окончательно закрепился в основном составе «Ювентуса».

    Календарь и таблица Серии А

    Всего сыграл 24 матча во всех турнирах за «старую синьору» в этом сезоне, забил два мяча, отдал четыре голевых передачи. На Transfermarkt защитник оценивается в € 15 млн.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барселона» и «Хетафе» много не забьют
  • «Барселона» — «Хетафе». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Калинская обыграет Паолини и возьмет титул в Дубае?
  • Калинская — Паолини. Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
  • «Манчестер Сити» вряд ли подавится «вишенками»
  • «Борнмут» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.19
  • Экспресс дня 24 февраля
  • Сегодня в 18:15
    •  2.25
  • Прогноз на матч Барселона — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.03
  • Прогноз на матч Калинская — Паолини
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Борнмут — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Лутон Таун
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Арсенал — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Альмерия — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Спартак — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры