Источник: «Реал» претендует на защитника «Ювентуса»

Мадридскийпланирует купить крайнего защитника «Ювентуса»и готов выложить за него 40 млн евро, сообщает Calciomercato.

Несмотря на солидное предложение, руководство туринского клуба намерено сохранить в своем составе 24-летнего игрока, так как видит в нем громадный потенциал.

Андреа Камбьязо выступает на позиции левого или правого защитника, в этом сезоне он окончательно закрепился в основном составе «Ювентуса».

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Всего сыграл 24 матча во всех турнирах за «старую синьору» в этом сезоне, забил два мяча, отдал четыре голевых передачи. На Transfermarkt защитник оценивается в € 15 млн.