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    Хави: «Барселона» хорошо себя проявила в Неаполе

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    Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о ничьей с «Наполи» (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

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    «Повести 1:0 — это сделать самое сложное. Мы хорошо защищались, наш стиль игры хорошо работал. Нам нужно было продолжать бороться и успокоить игру, футболисты должны были проявить решительность и снять все вопросы. Но этого не произошло.

    Мы доминировали на протяжении 75 минут, но пропустили в результате первого же удара соперника в створ. Такова Лига чемпионов. Команда хорошо себя проявила, создала много моментов. Мы заслуживали большего, но надо было забивать и не пропускать.

    Мы создали много моментов в результате позиционной игры и высокого прессинга, а также возвращая мяч после потерь. Мы очень хорошо реализовали то, что задумали. И жаль, что мы не победили, ведь мы этого заслуживали. При счёте 1:0 нам не хватало контроля мяча. Это единственное, чего нам сегодня не хватало», — приводит слова Хави Marca.

    Ответный матч между командами состоится 12 марта. Стартовый свисток на стадионе «Олимпик Люьис Компанис» прозвучит в 23:00 мск.

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