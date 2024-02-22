Спарта П — Галатасарай
Последний матч между собой: Галатасарай — Спарта П 3:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.
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