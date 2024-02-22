Сергеев: «Краснодар»? «Жирона» в Испании тоже выстрелила

Нападающийвысказался о борьбе сза золотые медали в этом сезоне чемпионата России.

«В первую очередь мы сами себе конкуренты. Важно не допускать ошибок, брать свои очки. А там посмотрим. То, что "Краснодар" забрался так высоко, это, конечно, заслуженный результат. Но к этому можно было быть готовым, "Жирона" в Испании тоже выстрелила, например. Посмотрим, чем всё кончится», — приводит слова Сергеева «Спорт день за днем».

Календарь и таблица РПЛ

В настоящий момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ и отстает на два очка от лидирующего «Краснодара».