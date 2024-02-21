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    Клопп сообщил, что у Алисона мышечная травма

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отметил, что форвард Диогу Жота долгое время пробудет в лазарете, в то время как вратарь «красных» Алисон получил мышечную травму.

    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп

    «Я хотел бы сидеть здесь и говорить, что у нас нет никаких проблем, но, очевидно, они у нас есть. Итак, Али недоступен, у него мышечная травма, и мы не знаем точно, сколько времени уйдёт на его восстановление, но он определённо не вернётся в обозримом будущем.

    Также у нас есть Жота, у которого травма колена. На его восстановление уйдут месяцы. Но я не смогу назвать точные сроки, даже если очень сильно захочу это сделать», — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

    В нынешнем сезоне Жота провел 28 матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и четырьмя результативными передачами.

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    Сегодня, 21 февраля, «Ливерпуль» сыграет с «Лутоном» в матче 26-го тура АПЛ.

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