Клопп сообщил, что у Алисона мышечная травма

Главный тренер «Ливерпуля»отметил, что форварддолгое время пробудет в лазарете, в то время как вратарь «красных»получил мышечную травму.

«Я хотел бы сидеть здесь и говорить, что у нас нет никаких проблем, но, очевидно, они у нас есть. Итак, Али недоступен, у него мышечная травма, и мы не знаем точно, сколько времени уйдёт на его восстановление, но он определённо не вернётся в обозримом будущем.

Также у нас есть Жота, у которого травма колена. На его восстановление уйдут месяцы. Но я не смогу назвать точные сроки, даже если очень сильно захочу это сделать», — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

В нынешнем сезоне Жота провел 28 матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и четырьмя результативными передачами.

Календарь и таблица АПЛ

Сегодня, 21 февраля, «Ливерпуль» сыграет с «Лутоном» в матче 26-го тура АПЛ.